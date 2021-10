Un haut diplomate – et non des moindres – Mikhaïl Bogdanov, actuel vice-ministre des Affaires étrangères, a reçu mercredi 20 octobre 2021, dans son bureau dans la capitale moscovite des membres du Polisario. Signe de rapprochement entre la Russie et le Polisario?

La Russie, qui jusque-là semblait opter pour « la neutralité » dans l’affaire du Sahara marocain, semble prendre de plus en plus ses distances avec le Royaume. Depuis 2016, Moscou entretenait des relations plutôt courtoises avec Rabat malgré les divergences politiques.

Mais depuis quelques temps, les relations ne sont plus au beau fixe. C’est du moins ce que laisse entrevoir cette série d’événements qui se sont succédés récemment. A commencer par la suspension des vols entre les deux pays.

La raison officielle serait l’alarmante situation épidémiologique au pays des Tsars. C’est de la sorte que l’ambassade de la Russie au Maroc a organisé des vols de rapatriement à l’adresse de ses compatriotes. Mais à en croire certains médias marocains, la raison serait les liens troubles qu’entretient Alger avec les mercenaires russes du groupe Wagner. Ceux-ci auraient accepté une aide financière de la part du palais d’El Mouradia, en contrepartie d’une formation aux séparatistes du Polisario, croit savoir Maghreb Intelligence.

Moscou cherche-t-elle donc à tourner le dos à Rabat ? En tout cas, rien n’est moins sûr mais les spéculations fusent de toutes parts. Les maîtres du Kremlin ont plusieurs fois affiché un certain intérêt dans la coopération avec le Maroc, dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche ou de la lutte contre le terrorisme.

Cependant, une information publiée par l’agence Algérie Presse Service, APS semble vouloir semer le trouble entre Moscou et Rabat. On y apprend qu’un haut diplomate – et non des moindres – Mikhaïl Bogdanov, actuel vice-ministre des Affaires étrangères, a reçu mercredi 20 octobre 2021, dans son bureau dans la capitale moscovite des membres du Polisario.

Si le responsable russe a su garder ses distances avec les séparatistes du Polisario, en rappelant, à l’issue de ce cette entrevue « le soutien de son pays aux efforts onusiens pour résoudre le conflit entre les deux parties conformément à la légalité et au droit internationaux », la dépêche de l’agence algérienne s’est follement emballée en sortant sa grande panoplie propagandiste.