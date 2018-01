Akhannouch: "L'emploi, la santé et l’éducation sont en tête des priorités du RNI"

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a souligné, samedi à Oujda, que les secteurs de l’emploi, de la santé et de l’éducation figurent en tête des priorités de développement pour l’étape actuelle et que le travail de diagnostic qu’effectue son parti n’est pas une fin en soi.

S’exprimant à l’ouverture du congrès régional du RNI dans l’Oriental, Akhannouch a fait savoir que le parti prône une réflexion collective à travers la participation de l’ensemble de ses militants à proposer des solutions efficientes aux défis posés.

Il a noté dans ce sens l’importance d’identifier les secteurs prioritaires qui sont de nature à contribuer à la création d’emplois décents au profit des jeunes, et ce dans le cadre d’une vision innovante qui assure les conditions d’une vie digne aux jeunes qui vont intégrer le marché du travail.

Selon le président du RNI, il faut accorder davantage d’importance au secteur des services qui est un «réservoir important» d’emplois, dont le tourisme, l’artisanat et les services de proximité qui peuvent embaucher des milliers de jeunes.

Il a de même mis en avant l’impératif de la conjugaison des efforts en matière de formation des jeunes et leur orientation pour intégrer ce secteur, faisant remarquer que la mission de son parti à ce niveau consiste à mener des actions de plaidoyer pour une réforme radicale du système de formation professionnelle initiale et continue.

Akhannouch a également estimé qu’il faut maintenir la dynamique que connaissent de nombreux secteurs, notamment l’agro-industrie, le textile, l’offshoring, l’aéronautique, le transport et l’économie verte, poursuivant que les régions doivent jouer le rôle qui leur incombe en matière de création de zones industrielles, d’encouragement de l’investissement et de réalisation de l'équité territoriale.

Par ailleurs, le président du RNI a noté que les agglomérations qui comptent moins de 100.000 habitants manquent d’infrastructures et ne bénéficient pas de l’intérêt requis dans les politiques publiques.

«Le monde rural est capable de créer des opportunités d’emploi adéquat, et nous allons poursuivre nos actions dans le cadre du Plan Maroc Vert et du programme de développement rural», a-t-il dit, ajoutant qu’il y a des défis à relever et des objectifs à atteindre dans les prochaines années.

S’agissant du secteur de l'enseignement, le président du parti de la colombe’ a mis en avant les efforts à déployer pour mettre fin à la déperdition scolaire et pour la généralisation de l’expérience des écoles communautaires en milieu rural, l’amélioration des conditions de transport et de restauration scolaire, la création d’internats, outre la motivation des cadres éducatifs pour promouvoir la qualité de l’enseignement.

Akhannouch s’est arrêté aussi sur l’intérêt qu’il faut accorder à la réforme du secteur de la santé à travers la mise en application d’une série de mesures et d’actions intéressant aussi bien les zones urbaines que le monde rural.

L’accent a été mis par ailleurs sur le débat enclenché au sein du RNI sur l’identité du parti, ses valeurs et son positionnement politique.