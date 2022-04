Pour le chef du gouvernement, la guerre en Ukraine rend les « choses compliquées », en raison de problèmes mondiaux liés à l’approvisionnement en matières premières.

L’ouverture de la session parlementaire du printemps s’est faite « dans un contexte particulier », a estimé Aziz Akhannouch, au début de son intervention devant la presse vendredi soir, après sa réunion mensuelle avec les chefs des deux autres partis de la majorité gouvernementale, Abdellatif Ouahbi (Parti authenticité et modernité, PAM) et Nizar Baraka (Istiqlal).

« Comme vous savez, l’Europe vit une guerre importante. Et économiquement, cette guerre a des conséquences sur le monde entier y compris le Maroc », a ensuite souligné le président du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Et de poursuivre: « Nous ne sommes pas dans une situation ordinaire, et les choses sont compliquées car il y a des problèmes mondiaux liés à l’approvisionnement en matières premières, mais aussi à l’augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, en particulier les céréales ».

Le chef du gouvernement a également évoqué des pénuries de matériaux de construction au niveau mondial. « On vient de sortir de la crise économique liée à la pandémie du Covid. Elle a été suivie par la crise et la guerre en Ukraine qui a affecté les prix de l’énergie, entre autres. La réalité est là, mais notre pays, Dieu merci, reste sûr », a-t-il ajouté.

Selon Aziz Akkanouch, « tous les produits sont disponibles » au Maroc. « Quand vous sortez faire votre marché, vous voyez bien que les denrées alimentaires sont disponibles en abondance, malgré cette année de sécheresse difficile, atténuée toutefois par les dernières précipitations », a-t-il assuré.

Le ministre de l’Équipement et de l’eau et secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a lui affirmé que la majorité gouvernementale est « pleinement consciente de la situation difficile que traverse le pays en raison des chocs extérieurs, notamment le conflit russo-ukrainien et ses répercussions au niveau international, en ce qui concerne les matières premières de base, et ses conséquences sur les citoyens ».

Selon lui, le gouvernement est déterminé à exploiter toutes les possibilités afin d’atténuer l’impact de ces répercussions sur les Marocains, « en particulier les classes moyennes et faibles », ainsi que sur les entreprises marocaines, en particulier les petites et moyennes « qui souffrent d’une crise alarmante ».

Les trois partis de la majorité ont, par ailleurs, commenté dans un communiqué conjoint la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc, le 7 avril dernier.

Le RNI, le PAM et l’Istiqlal, qui veulent désormais « établir de nouvelles relations de coopération » avec l’Espagne, ont salué au passage la sagesse des orientations stratégiques » du roi Mohammed VI dans le domaine de la politique étrangère, « consolidant la position du Maroc parmi les acteurs influents dans le domaine de la coopération internationale ».