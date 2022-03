Le chef de gouvernement appelle les départements ministériels à rationaliser les dépenses afin de préserver la continuité de la politique publique en conformité avec la loi de finances.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a diffusé une circulaire dans laquelle il demande à tous les départements de rationaliser les dépenses, révèle Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 24 mars 2022.

Ainsi tous les ministres, secrétaires d’Etat et hauts commissaires devront réduire leur train de vie et éviter toute dépense jugée superflue. Une politique d’austérité dont le but est de préserver la continuité de la politique publique en conformité avec les objectifs et les orientations de loi de finances.

Il s’agira désormais d’évaluer l’impact sur les finances publiques, mais surtout d’assortir la mise à jour des prévisions de «la nécessité de se conformer aux orientations de la gestion rationnelle des dépenses publiques», précise le quotidien.

Le chef du gouvernement appelle tous les départements à mieux maîtriser leurs masses salariales et ne créer de nouveaux postes qu’en cas de nécessité absolue. Il faut, en outre, exploiter les possibilités de redéployer les postes financiers pour combler le déficit.

Tout en serrant la ceinture, le gouvernement compte poursuivre la réalisation des grands chantiers d’infrastructures et de stratégies sectorielles, tout en soutenant l’investissement privé et l’entreprise.

À ce propos, Aziz Akhannouch a pressé les ministères et toutes les institutions publiques de finaliser les aspects juridiques et réglementaires des différents projets et conventions d’investissement afin qu’ils soient opérationnels le plus tôt possible.