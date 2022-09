Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a salué, jeudi, les avancées « transformatrices » réalisées à la faveur des Accords d’Abraham et de l’accord tripartite de rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, en réitérant l’engagement des Etats-Unis à contribuer à « renforcer et approfondir » ces partenariats.

« Cette semaine, nous célébrons le deuxième anniversaire de la signature des accords d’Abraham et des accords de normalisation. Ces étapes ont été transformatrices pour Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc », a indiqué Blinken dans un communiqué.

Pour le chef de la diplomatie américaine, ces accords « ont conduit à de nouvelles formes de coopération et d’intégration régionales au Moyen-Orient et au-delà », rappelant notamment la tenue du Sommet du Néguev en mars dernier.

The United States celebrates the second anniversary of the Abraham Accords and normalization agreements. We will continue to strongly support a process that is transforming the Middle East and beyond. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

« Nous nous engageons à faire progresser et à développer ces accords entre Israël et les pays à majorité arabe et musulmane afin de renforcer la sécurité, la prospérité et la paix régionales », a-t-il ajouté en affirmant que les États-Unis « attendent avec intérêt de contribuer au renforcement et à l’approfondissement de ces partenariats dans les années à venir ».

Sur Twitter, le département d’Etat américain a relevé que la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël a ouvert la voie à la coopération dans les domaines de la science, l’éducation, la santé et le tourisme.