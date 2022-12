Une délégation de la Chambre des Représentants, en visite de travail au parlement français, a eu, jeudi, des entretiens avec la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, Valérie Rabault, et a pris part à une table-ronde organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat français.

Les membres de la délégation marocaine ont été reçus, mercredi, par Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’égalité, de la diversité et de l’égalité des chances, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Lors de ces entretiens, la ministre française a souligné l’importance de l’échange d’expertises entre le Maroc et la France et de la lutte et de la prévention de la violence faite aux femmes, ajoute la même source, précisant que la ministre française a également noté que la visite de la délégation parlementaire marocaine est une occasion de consolider l’échange et le dialogue sur cette question sociétale importante.

Par ailleurs, la responsable française a donné un aperçu du plan du gouvernement français pour lutter et prévenir la violence à l’égard des femmes, ainsi que les fondements et mécanismes les plus importants des politiques publiques françaises en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et de mise en œuvre de l’égalité et de l’égalité des chances.

Pour leur part, note le communiqué, les membres de la délégation marocaine ont passé en revue les grandes lignes des politiques publiques adoptées par le Royaume pour endiguer et prévenir la violence à l’égard des femmes et assurer leur autonomisation.

Ils ont, en outre, mis en lumière les mécanismes de prise en charge et d’accompagnement des femmes victimes de violences, les lois relatives à la lutte contre la violence faite aux femmes et les mécanismes de leur intégration, précise-t-on.

Groupe d’amitié France-Maroc

Selon le communiqué, les membres de la délégation parlementaire marocaine ont également noté la mobilisation sociétale publique et civile pour prévenir la violence à l’égard des femmes, y compris la violence numérique, et la convergence des politiques publiques pour atteindre l’égalité et garantir les droits des femmes, conformément à la Constitution. Ils ont également souligné l’importance de la budgétisation sensible au genre pour atteindre l’égalité des chances et inclure les femmes de manière à assurer leur autonomisation économique.

La délégation marocaine a également rencontré Karim Ben Cheïkh, président du groupe d’amitié entre la Chambre des Représentants du Maroc et l’Assemblée nationale française, du côté français.

Lors de leur entrevue, les deux parties ont abordé le dialogue et les échanges entre les deux institutions législatives, ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire dans l’établissement d’un équilibre dans les relations bilatérales, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, la délégation parlementaire marocaine s’est entretenue avec Mireille Clapot, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, portant sur plusieurs questions d’intérêt commun et sur le rôle des deux institutions législatives dans la consolidation de relations équilibrées, fondées sur la confiance et le respect mutuel des intérêts vitaux des deux pays amis, souligne-t-on de même source.

La délégation de la Chambre des Représentants, en visite à l’Assemblée nationale française, dans le cadre du programme de jumelage institutionnel, qui lie la Chambre des Représentants du Maroc, l’Assemblée en question, la Chambre des députés tchèque et la Chambre des Représentants belge, avec le soutien de l’Union européenne, comprend Mme Nadia Touhami, vice-présidente de la Chambre (Groupe du Progrès et du Socialisme) ; Mme Ilham Saki, Secrétaire de la Chambre (Groupe Authenticité et Modernité) ; le député Idriss Chraïbi (Groupe du Rassemblement National des Indépendants) et les députées Seloua Demnati (Groupe Socialiste), Zineb Amahrouk (Groupe Haraki) et Hakima S’haki (Groupe Constitutionnel, Démocratique et Social).