Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a évoqué lors d’une rencontre avec le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la situation dans le Sahara marocain.

La situation dans « la région du Sahel et du Sahara est préoccupante » a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères en visite à Nouakchott le mercredi 8 février. Et bien que la Mauritanie joue la carte de la neutralité, cela ne l’empêche pas « de jouer un rôle actif dans l’examen des problèmes du continent africain, avant tout ceux qui existent à proximité de la Mauritanie », a-t-il souligné.

💬 FM #Lavrov: We expressed our respect for the position of neutrality that Mauritania adheres to in all areas, received assurances that this policy would continue into the future 🇷🇺🇲🇷

🔗https://t.co/o8CpamVi9V pic.twitter.com/pwt7OEDUL7

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 9, 2023