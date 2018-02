La police interpelle Taoufik Bouachrine, directeur du journal Akhbar Al Yaoum

Le directeur du quotidien Akhbar Al Yaoum, Taoufik Bouachrine, vient d’être arrêté par la police dans les locaux de son journal à Casablanca.

Plusieurs éléments des forces de l'ordre ont investi, ce vendredi 23 février, les locaux du journal Akhbar Al Yaoum situé sur l'avenue des FAR à Casablanca, avant de procéder à l'interpellation du directeur de publication du quotidien Taoufik Bouachrine, apprend-on de sources concordantes.

Une information également confirmée par le journaliste à Akhbar Al Yaoum, Mounir Abou El Maali, sur sa page Facebook. Un article publié sur le site électronique Alyaoum24.com, également dirigé par Bouachrine, donne plus de détails sur l'opération menée en fin d' après-midi dans les locaux du journal, situés au 17ème étage de la Tour Habous à Casablanca. On y apprend ainsi que pas moins de 20 policiers ont investi la rédaction du journal et sommé la secrétaire de se raviser de répondre aux appels téléphoniques, avant qu'ils n'ordonnent à Taoufik Bouachrine de les accompagner.

Fondateur d'Akhbar Al Yaoum, journal créé en 2009, Taoufik Bouachrine n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Celui que l'on dit proche du PJD avait déjà été condamné en 2010 à six mois de prison ferme pour escroquerie. Un verdict que les défenseurs de la liberté de la presse avaient à l'époque condamné.

Dans un communiqué rendu public en début de soirée, le procureur général du roi près la Cour d'appel de Casablanca a à son tour confirmé l'arrestation du journaliste. Une arrestation confiée à la BNPJ et qui fait suite à plusieurs plaintes déposées à l'encontre du journaliste. L'objet des plaintes n'a par contre pas été dévoilé par le procureur.