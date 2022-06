Une grande quantité de drogue, dont 8 tonnes et 277 kg de chira (résine de cannabis) et de produits illicites et de contrebande d’une valeur marchande estimée à plus de 26,16 millions de dirhams (MDH), a été incinérée mercredi à Dakhla.

Outre cette importante quantité de chira, l’incinération a concerné 5 T et 29 kg de tabac parfumé (maassel), 426.757 de paquets de cigarettes, environ 96 kg de tabac moulu, 376 grammes de cocaïne, et plus de 6,6 de cannabis (Kif), selon la direction inter-régionale du sud des Douanes.

L’opération de destruction, qui s’est déroulée à la décharge contrôlée intercommunale d’Al Argoub (province d’Oued Eddahab), a porté également sur 588 de comprimés psychotropes, 5.650 unités de pesticides, 510 Kg du miel et de 845 kg du concombre de mer (Holothuries), en plus de 115 kg du bois d’Araq (Miswak).

Ces produits ont été saisis au cours des trois derniers mois par les différents services de sécurité de la région Dakhla-Oued Eddahab. Ils ont été détruits en présence des représentants des autorités locales et des différents services de sécurité, sous la supervision du parquet compétent.

Dans une déclaration à la MAP, l’Ordonnateur des douanes à Dakhla, Taoufik Mohamed Abdouh a indiqué que ces produits prohibés ont été saisis par les douanes et les autres services de sécurité durant les trois derniers mois, sous la supervision du représentant du parquet près le tribunal de 1ère instance d’Oued Eddahab.

M. Abdouh a également relevé que ces saisies interviennent dans le cadre des efforts déployés par les services compétents, en vue de lutter contre la contrebande et le trafic international de drogue.

Pour sa part, le substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Oued Eddahab, Ismail Belhinani a noté que cette opération intervient dans le sillage des efforts consentis par les différents services sécuritaires, en vue de lutter contre le trafic de ces produits illicites, eu égard à ses conséquences néfastes sur la santé des citoyens.