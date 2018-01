Plus de 100 battues de sangliers organisées jusqu’au 15 janvier 2018

Un total de 102 battues de sangliers ont été organisées jusqu'au 15 janvier 2018 et 1115 autres opérations sont prévues, a indiqué le Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification (HCEFLCD).

Dans le cadre du lancement du programme de régulation des populations de sangliers, le HCEFLCD a organisé récemment à Benslimane une battue de sanglier durant laquelle 337 points noirs à travers le territoire national ont été identifiés, selon un communiqué du Haut-Commissariat.

Cette saison 2017-2018 a été caractérisée par la mise en œuvre, pour la sixième année consécutive, de la stratégie nationale cadrant la maitrise des populations de sanglier dans les différentes régions du Royaume, précise-t-on de même source.

Cet événement a été une occasion pour présenter les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de régulation des populations de sangliers ainsi que le programme de 2018, note le communiqué, ajoutant qu'il a été procédé à un rappel du programme de maitrise des sangliers dans la province de Benslimane et des consignes de sécurité et de l’objectif de la battue.

Il ressort de cette évaluation, l'organisation de 9.909 battue (99% des battues programmées sont réalisées) avec l’élimination de 53.856 sangliers, la baisse 43 pc des moyennes de prélèvements annuels de sangliers sur l’ensemble des points noirs et 57 pc des moyennes de prélèvements annuels de sanglier par point noir, outre l’extension du réseau des points noirs initial (303) à 337 points pour couvrir les zones épisodiquement exposées.

Concernant l’évaluation procédurale et technique, il a été constaté que les procédures administratives sont devenues fluides et simples, la battue, comme principale technique retenue par tous les pays concernés par cette problématique est efficace, ainsi les autres techniques d’interventions, sont peu adaptées notamment dans les milieux sensibles.

S'agissant de la lutte contre le braconnage, elle reste l’une de préoccupations majeures du HCEFLCD qui met en exécution les textes en vigueur, notamment la loi 29-05 relative à la protection des espèces de la faune sauvage et au contrôle de leur commerce et la loi 54 -03 portant sur le contrôle de la chasse.

Le Haut-Commissariat adopte trois axes majeurs en matière de lutte contre le braconnage portant sur l'occupation des territoires à travers la politique de l'amodiation du droit de chasse et les conventions de développement des territoires, le renforcement des structures de lutte contre le braconnage par l’instauration d’une unité de surveillance et de contrôle sur le territoire de la région et la répression des délits et l'encadrement juridique de l'activité de chasse.

Il a également renforcé les structures de lutte contre le braconnage par la création l'année en cours de 24 unités de surveillance et de contrôle de la faune sauvage réparties sur l'ensemble du territoire national, d'autant plus que l'application de cet arsenal juridique a permis à ces structures de constater 225 délits depuis le début de la saison de la chasse 2017-2018 jusqu’au 15 janvier 2018, dont 13 cas concernent les délits de chasse d’espèces protégées dont la gazelle dans la région de Souss Massa et au niveau des provinces du Sud.