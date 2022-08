La note de cadrage du Projet de loi de finances (PLF-2023) adressée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et dont h24info détient une copie, a été diffusée ce vendredi 5 août 2022. Elle fixe les priorités que chaque département ministériel est appelé à suivre ainsi que les grandes orientations de ce projet.

C’est dans un contexte marqué par une flambée des prix des matières premières causée par la propagation du virus ainsi que la guerre en Ukraine, qu’a été élaboré le PLF2023. Et en plus des quatre priorités mises en avant par ledit projet, il s’articule également autour de plusieurs mesures primordiales à prendre dans l’élaboration du budget de 2023.

Il s’agit de la consécration du principe de l’Etat social comme objectif gouvernemental. La loi sur la fonction sanitaire devra voir le jour prochainement. Et en plus de l’enveloppe de 3 MDHS octroyée au secteur de la Santé, dans la note de cadrage, le chef du gouvernement mentionne également la deuxième phase du chantier de la protection sociale à savoir l’indemnité perte d’emploi et la pension de retraite pour les personnes actives.

La réforme de l’enseignement est aussi un chantier qui figure dans la liste des priorités du PLF-2023. La note de cadrage cite dans ce sens, la mise en application du programme visant à multiplier par 5 le nombre des étudiants de licence en éducation à l’horizon 2027 avec une enveloppe de 4 Mds de DH, dont 583 MDH seront débloqués dès la rentrée 2022-2023.

Plusieurs chantiers entamés comme Awrach et autres se poursuivront également en 2023 dans le cadre de cette priorité de renforcement des fondements de l’Etat social et contenus dans le PLF2023 en ligne également avec les engagements du programme gouvernemental.

S’agissant de la deuxième priorité identifiée dans ledit document, Aziz Akhannouch appelle à promouvoir l’économie nationale à travers le soutien de l’investissement. Le gouvernement œuvrera donc à améliorer l’attractivité de l’économie nationale en stimulant la compétitivité du tissu productif national mais également en renforçant la stabilité et l’équité fiscales. La loi-cadre sur la réforme fiscale sera mise en œuvre.

Concernant la troisième mesure à prendre, elle tourne autour de l’efficacité de la gestion publique et la compatibilité des politiques publiques aux niveaux sectoriel et territorial, comme leviers de réussite dans la réalisation des priorités sociales, économiques et de développement du Maroc.

Il est pareillement incité, comme quatrième priorité, la récupération des marges financières dans un but de garantir la pérennité des réformes. L’Exécutif œuvrera ainsi, à réduire petit à petit, le déficit budgétaire, à la faveur d’une réduction de l’endettement et d’un renforcement des équilibres financiers de l4eat de sorte à récupérer une meilleure marge de manœuvre financière afin de poursuivre les chantiers de développement au Maroc.

Aussi, Aziz Akhannouch appelle ses ministres à éviter de cumuler les arriérés de paiement qu’il va falloir apurer, surtout ceux liés à la consommation de l’eau et de l’électricité, au profit de l’ONEE. Et ce, en plus de l’optimisation de l’utilisation de l’eau, la diminution de la consommation d’électricité, la rationalisation des dépenses liées aux télécoms.

Il a pareillement incité les membres du gouvernement à donner la priorité aux projets en cours de réalisation, surtout ceux faisant l’objet d’accords signés devant le roi Mohammed VI ou encore ceux signés avec des bailleurs de fonds internationaux. Aziz Akhannouch a aussi insisté sur la régularisation préalable de la situation juridique du foncier, avant la programmation de tout nouveau projet.

Rappelons que chacun des départements ministériels est appelé à adresser ses propositions à la direction du budget du ministère des Finances, avant le 31 août au plus tard.