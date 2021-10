Le conseil national du PJD, qui tient actuellement son congrès extraordinaire, a présenté six candidats pour succéder à Saad Dine El Otmani à la tête du parti. Seuls trois d’entre eux sont restés en lice.

On connait les noms des trois candidats susceptibles de remplacer Saad Dine El Otmani à la tête du Parti de la justice et du développement (PJD). La formation de la lampe, qui tient ce samedi 30 octobre un congrès extraordinaire à Bouznika, a présenté six candidats pour le poste du secrétaire général.

Il s’agit de Abdelilah Benkirane, Abdelaziz El Omari, Abdellah Bouanou, Driss El Azami El Idrissi, Jamaâ El Mouâtassim et Mohamed El Hamdaoui, a annoncé le PJD sur son site web. Les six candidats ont tous réussi à récolter plus de 10% des votes exprimés par les membres du conseil national. Cependant, trois d’entre eux ont préféré se retirer pour laisser Abdelilah Benkirane, Abdelaziz El Omari, Abdellah Bouanou seuls en lice, apprend-t-on.

Le PJD indique aussi qu’une fois le processus de délibération terminé, les membres du congrès national extraordinaire du parti se prononceront sur le nouveau secrétaire général qui aura récolté le plus de voix.

Plus tôt dans la journée, les membres du conseil national ont rejeté la proposition du secrétariat général de reporter la congrès ordinaire d’une année. Dans une lettre manuscrite publiée sur son Facebook, Abdelilah Benkirane avait exprimé clairement son opposition à tout report.

Après la débâcle subie aux élections législatives, communales et régionales, Saad Dine El Otmani et l’ensemble des membres du secrétariat général du PJD avaient annoncé le 9 septembre dernier leur démission.