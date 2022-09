En octobre 1980, la reine Elizabeth II d’Angleterre rendait pour la première et dernière fois visite au roi du Maroc, feu Hassan II. Retour en images sur les temps forts de ce voyage mythique, loin du protocole royal britannique.

La reine d’Angleterre Elizabeth II s’est éteinte hier, jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans. Durant son règne, elle avait rendu visite au Maroc une seule fois: du 27 au 30 octobre, sur invitation du roi Hassan II, et accompagnée de son époux, le prince Philip, lui-même décédé l’an dernier. Un séjour successif à Rabat, Marrakech et Casablanca, surnommé a posteriori par la presse « la tournée de l’enfer ».

En effet, feu le roi Hassan II n’avait pas tenu à respecter à la lettre le programme établi par le protocole, sans compter son manque de ponctualité. Une stratégie élaborée notamment pour des questions sécuritaires.

Malgré ce séjour haut en couleurs pour la reine d’Angleterre, on dit que cette dernière s’est dit satisfaite de sa visite au Maroc. De retour en Angleterre, la reine a immédiatement envoyé une lettre de remerciements au roi Hassan II, louant son « hospitalité extrêmement chaleureuse et généreuse » et ajoutant non sans une pointe d’ironie: « Nous avons été particulièrement touchés par la manière dont Votre Majesté s’est intéressée si personnellement à notre programme ».