Des incendies de forêts se sont déclarés dans diverses régions du Maroc depuis le début de la semaine. Dans les provinces de Larache et de Taounate, les secours continuent d’intervenir par voie terrestre et aérienne pour éteindre les flammes.

Des feux se sont déclarés, lundi dernier, dans la forêt de Bouhachem Jbel El Alem relevant des communes de Tazourt et Beni Aârouss, dans la forêt Menzla de la commune de Sahel, ainsi qu’à proximité du douar Rmel dans la commune de Zaâroura, ont rapporté les autorités locales de la province de Larache.

Deux femmes ont trouvé la mort et 500 familles ont été déplacées de leurs habitations de manière préventive pour parer à tout risque éventuel.

Actuellement, les secours continuent de sécuriser les populations limitrophes aux feux.

Dans la province de Taounate également, une guerre sans relâche est menée contre les incendies déclarés dans la forêt « Khandek Tessyana » relevant territorialement de la commune de Galaz, (cercle de Ghafsai), et ayant causé la mort, hier mardi, d’un volontaire et blessé une autre personne. Les habitants du Douar Taouraret ont été sécurisés.

Un incendie s’est également déclaré, hier soir, au niveau d’un domaine forestier relevant de la commune de Beni Layeth (caïdat de Bni Hassan) dans la province de Tétouan. 46 familles issues de trois douars ont été évacuées d’une manière préventive en vue de sécuriser des habitants des villages mitoyens.

Cet incendie est une extension de celui enregistré au niveau de la forêt « Bouhachem », située dans la commune de Tazrout relevant de la province de Larache.

Lire aussi : Des incendies déclarés près de Tétouan, 46 familles évacuées

De même, dans la province de Benslimane, un incendie s’est propagée, hier mardi, dans la forêt Dahr Benomar dans la commune de Ain Tizgha. Complètement circonscrit mardi soir, le feu a détruit 2,9 hectares de couvert forestier, composé de chênes verts et d’herbes secondaires et causant ainsi d’importants dégâts environnementaux.

Pour rappel, le Maroc est frappé depuis plusieurs semaines par des températures caniculaires, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. Du 13 au 18 juillet dernier, plus de 10.500 hectares, principalement de massifs forestiers, ont été ravagés par les flammes dans six provinces (Larache, Ouezzane, Tétouan, Chefchaouen, Taza et Al Hoceima).

Le gouvernement a débloqué dans ce sens vendredi une aide d’urgence de 290 millions de dirhams dans le but de mettre en place des mesures d’aide aux victimes des feux de forêts, des opérations de reforestation et pour réduire l’effet négatif sur l’activité agricole et l’environnement.