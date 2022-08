Les autorités locales de la province Khénifra ont fait savoir que des équipes de lutte contre les incendies, composées de diverses autorités et services ont pu contenir les feux déclarés mardi 2 août, au niveau de la forêt Jebel Amartskart, située dans la commune de Lahri et la forêt Bouidar, située dans la commune de Kerrouchen.

Des équipes d’intervention composées de centaines de membres des Forces armées royales (FAR), de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des collectivités territoriales, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires ont été mobilisées, en plus de volontaires de la population, indique-t-on dans un communiqué.

Ils ont été appuyés par des véhicules de lutte contre les incendies, des camions-citernes et deux avions Canadair qui ont effectué jusqu’au matin du mercredi 3 août 2022, six vols de lutte contre les incendies.

Les équipes d’intervention ont rencontré de nombreuses difficultés pour contenir l’incendie, dus aux conditions géographiques et climatiques défavorables de la zone, avec notamment des vents violents. Ces dernières ont rendu difficile les opérations d’intervention au sol, soulignent les autorités locales dans le communiqué.

L’incendie a détruit environ 200 hectares de couvert forestier, composé principalement de chênes verts et de genévriers, sans enregistrer de pertes humaines.

La mobilisation de toutes les ressources humaines et les interventions terrestres et aériennes sur le terrain se poursuivront jusqu’à l’extinction complète et définitive de ces feux.