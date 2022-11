Le peuple marocain célèbre, ce vendredi 18 novembre, le 67e anniversaire de l’indépendance, un événement marquant l’histoire du Maroc dans sa lutte contre le colonialisme. Voici 18 photos qui résument un événement marquant de l’histoire du Maroc.

Le 16 novembre 1955, 40 années de protectorat sont passées. Mohammed V est de retour de son exil à Madagascar où une foule immense l’accueille à l’aéroport de Rabat.

Lorsque le traité de Fès est signé en 1912, le Maroc devient un protectorat français. Mais la Seconde Guerre mondial passée, les appels à l’indépendance se renforcent. Dès 1943, le président américain Franklin Roosevelt encourage le sultan du Maroc, Mohammed Ben Youssef, dans sa quête d’indépendance. À partir de 1947, Mohammed Ben Youssef prend ses distances avec le protectorat, et défend et soutient l’Istiqlal, le parti de l’indépendance.

En août 1953, les dirigeants coloniaux décident d’envoyer le roi Mohammed V ainsi que sa famille en exil, en raison des tensions entre les citoyens marocains et les puissances occupantes. Cependant, cet envoi conduit à une révolution de la résistance et de l’armée de libération marocaines qui ont lutté contre l’occupation jusqu’à ce qu’elles obtiennent leur indépendance tant attendue.

Compte tenu de la détérioration rapide de la situation, le gouvernement français subit une forte pression internationale pour réintégrer le sultan. Les événements commencent alors à s’intensifier. Le 6 novembre 1955, le ministre français des Affaires étrangères Antoine Pinay et Mohammed Ben Youssef signent les accords de La Celle-St-Cloud, qui conduisent à l’indépendance du Maroc et au retour du sultan sur le trône sous le nom de Mohammed V.

Et alors que le Maroc obtient officiellement son indépendance de la domination française le 2 mars 1956 et de l’Espagne le 7 avril de la même année, le 18 novembre est la date dont les Marocains se souviennent pour le discours emblématique du roi Mohammed V. « Nous sommes ravis d’annoncer la fin du système de tutelle et de protectorat et l’avènement de la liberté et de l’indépendance », avait déclaré le roi Mohammed V le 18 novembre 1955.

D’ailleurs, dans les années 1950, les Marocains célébraient le Jour de l’Indépendance le 2 mars de chaque année. Mais après la mort du roi Mohammed V et l’accession au trône de son fils le roi Hassan II, ce dernier a décidé de changer la date de la fête du trône au 18 novembre en hommage à son père.