L’opération « Paso del Estrecho » (traversée du Détroit, en français) a démarré ce mercredi 15 juin au niveau des ports espagnols, après deux ans de suspension.

La tant attendue «Opération traversée du Détroit», au profit de plusieurs millions de Marocains résidant à l’étranger, a démarré officiellement ce mercredi et se poursuit jusqu’au 15 septembre.

Dans ce sens, le ministère espagnol de l’Intérieur vient d’annoncer le déploiement de pas moins de 16.000 agents de la police et de la garde civile pour mener à bien cette opération.

🔴 Comienza la Operación Paso del Estrecho #OPE 2022 📅 Hasta el 15 de septiembre 👮‍♀️ 16.000 agentes de @policia y @guardiacivil garantizan la seguridad 🚢 33 buques de transporte permitirán el movimiento entre España y Marruecos de más de 3 millones de personas pic.twitter.com/Obbfm4Uc0R — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 15, 2022

Les ports espagnols se réjouissent de cette reprise, après deux ans de suspension. Le port d’Almeria notamment prévoit un flux de 640.000 personnes durant cette opération.

🚢La #OPE2022 prevé un tránsito de 600.000 pasajeros 🧕🏽🤵👳entre Almería y el norte de África 📅 El comité de dirección de la Operación Paso del Estrecho da el visto bueno al dispositivo, que comienza el 15 de junio ➕️ℹ️👉 https://t.co/dZqBbgzZyj pic.twitter.com/eecEtq8i52 — Puerto de Almería (@puertodealmeria) June 14, 2022

Un plan de flotte conséquent a été validé par les autorités espagnoles et marocaines afin de mettre en place des offres adéquates en termes de capacité journalière de trafic des passagers et des véhicules, de rotations et de dessertes.

Des moyens logistiques importants et des effectifs renforcés ont également été mobilisés au niveau des ports et aéroports avec un dispositif d’assistance sociale et d’accompagnement assuré par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

En 2021, l’Espagne avait été évincée de l’opération Marhaba. Les pertes étaient estimées à l’époque à plus de 1,15 million d’euros (12 milliards de dirhams), que les Marocains venus des quatre coins de l’Europe déboursent en billets de bateau, gasoil, hébergement, nourriture, vêtements et autres.

A elle seule «l’opération Paso del Estrecho génère plus de 500 millions d’euros», en matière de vente de billets, indiquait le directeur commercial de la compagnie de transport maritime FRS.

De plus, «chaque escale d’un navire dans le port génère des milliers d’euros de chiffre d’affaires dans de nombreux secteurs», soulignait pour sa part Manuel Piedra, président d’Aesba, l’association des entrepreneurs des services portuaires de la baie d’Algésiras.

Cette reprise tant attendue a été annoncée quelques jours après le réchauffement des relations entre Rabat et Madrid, qui avaient traversé leur pire crise, après l’accueil en catimini du chef séparatiste Brahim Ghali le 18 avril 2021 à Saragosse (nord-est de l’Espagne).

En avril dernier, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a adressé une lettre au roi Mohammed VI, dans laquelle il soutient que « l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara ».