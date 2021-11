L’histoire est digne d’un scénario de film. Celle d’un Marocain et son chien, séparés à leur arrivée en Espagne.

Yassine, 21 ans originaire de Laâyoune et installé à El Jadida, a embarqué le 18 octobre 2021 à bord d’une «patera» aux côtés de 26 autres personnes, direction l’Espagne. Avant d’atteindre les côtés de Cadix (sud de l’Espagne), l’embarcation de fortune part en dérive pendant 36 heures.

Un véritable cauchemar pour Yassine qui est resté accrocher à son fidèle compagnon, Oscar. Le jeune homme ne pouvait se déparer de son chien. Quand l’embarcation fut interceptée par la police locale, l’un des inspecteurs a demandé que Yassine de descendre «pour gagner du temps». Quant au chien, «on verra plus tard», raconte l’inspecteur Galindo au média Nius.

«C’est la première fois que nous étions confrontés à une pareille situation. De plus, il n’y avait pas de protocole pour aborder des cas similaires», explique l’agent. Yassine «nous a livré le chien avec un immense chagrin. Imaginez juste son traumatisme (…) c’est peut-être la dernière ou la seule chose qu’il ait de sa famille. C’est très dur, il faut juste se mettre à sa place», confie l’inspecteur Galindo.

Yassine sera alors séparé d’Oscar et emmené dans un centre d’accueil pour migrants. Quelques jours plus tard et grâce à l’aide d’une Marocaine installée à Málaga, Yassine aura des nouvelles d’Oscar. L’inspecteur l’a gardé et s’en est occupé durant toute cette période. Il dit être «tombé amoureux du chien», qu’il a surnommé «Res», de «rescate» (porter secours, en espagnol).

«Yassine aime les chiens depuis tout petit», a indiqué Halima, la Marocaine de Malaga, qui le considère comme un neveu. Pour atteindre les côtes espagnoles, Yassine a déboursé 8.000 euros, mais «il ne voulait pas monter sans son chien», confie-t-elle.

Le jeune homme a pu parler à l’inspecteur Galindo et n’a pas pu retenir ses larmes. Il aimerait que l’agent garde le chien tout en lui donnant de ses nouvelles, écrit le média Nius. Touché par cette amitié, Fernando Galindo a assuré qu’il prendra soin d’Oscar, lequel pourra retrouver son fidèle ami quand les circontances le permettent.