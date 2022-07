Le chef d’état-major et commandant en chef de l’armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi est arrivé lundi au Maroc et a été accueilli par Belkhir El Farouk, général de corps d’armée et inspecteur général des Forces armées royales (FAR). Des entretiens qui se poursuivront avec de hauts responsables dans le cadre de la coopération grandissante entre les deux Etats.

Il s’agit de la première visite d’un chef d’état-major de l’armée d’Israël au Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens israélo-marocains.

Le lieutenant-général Aviv Kochavi a été accueilli ce mardi par une garde d’honneur au QG des Forces armées royales à Rabat.

Durant les trois jours de sa visite au Maroc, l’agenda du chef de Tsahal sera bien fourni. Et au menu, des sujets qui portent sur l’échange d’informations, la formation, la possibilité d’organiser des manœuvres conjointes, le développement de l’armement et éventuellement l’industrie de la défense.

Il devra dans ce sens rencontrer le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et devra également s’entretenir avec des hauts responsables de la sécurité du royaume.

La Communauté juive du Maroc ne sera pas en reste et plusieurs rencontres sont prévues entre ses membres et Aviv Kohavi.

Le rapprochement entre le Maroc et Israël s’est accéléré depuis la reprise de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes, et soutenu par Washington.

Un moment historique pour 🇮🇱 et le 🇲🇦 Aviv Kohavi a atterri au Royaume du Maroc, marquant la 1ère visite officielle d’un chef d’état-major de Tsahal dans le pays L’objectif de la visite est d’apprendre les uns des autres, le partage de connaissances & d’élargir la coopération. — Tsahal (@Tsahal_IDF) July 18, 2022

En novembre 2021, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait signé à Rabat un protocole d’accord qui encadre les relations sécuritaires avec le Maroc. Et encore pour la première fois, des observateurs militaires israéliens ont participé fin juin à l’exercice militaire « African Lion 2022 », le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les Etats-Unis.