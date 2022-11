Le 9e forum «Alliance des civilisations des Nations Unies» (UNAOC), ouvre ses portes ce mardi 22 novembre à Fès avec la présence du Haut représentant pour l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlüt Çavuşoğlu, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero et bien d’autres personnalités.

Ce mardi 22 novembre, le Haut représentant pour l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, ont accueilli les participants.

📣 En ce moment : @MiguelMoratinos , Haut Représentant de l’UNAOC, et M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, accueillent les Ministres et Chefs d’Organisations Internationales au #FezForum . https://t.co/fqGFts0Htm pic.twitter.com/uJMsNzO6It

📣 Happening now: USG @MiguelMoratinos , High Representative for #UNAOC , and Mr. Nasser Bourita, Moroccan Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, are welcoming the Ministers and Heads of International Organizations to the #FezForum . pic.twitter.com/WItPEbjtWg

Fès, ville séculaire, terre de dialogue et symbole de la coexistence, accueille, les 22 et 23 novembre, la 9ème édition du Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, mais également plusieurs évènements parallèles.

🚀The #FezForum kicked off today with a side event at the Dar Batha Museum! We are looking forward to continue exploring how intercultural, interfaith and inter-civilizational dialogue can help us advance towards an Alliance of Peace and Living Together as #OneHumanity . pic.twitter.com/KiqMxz3gie

Avant même l’ouverture officielle du Forum, la ville impériale a accueilli hier lundi une rencontre sur le rôle des musées dans le renforcement de la paix.

Lire aussi: Vidéo. Moratinos: « la communauté internationale se réunira à Fès pour défendre un monde de paix »

M. Moratinos a remercié s’est adressé aux invités du Forum: « Je remercie Mehdi Qotbi de nous avoir invités à cet événement qui, je pense, marquera le début d’un profond débat sur l’avenir de l’humanité ».

At a side event on culture at the Dar Batha Museum in Fez, Mr. @MiguelMoratinos addressed the #FezForum guests.

« I thank Mehdi Qotbi for inviting us to this event, which I think will mark the beginning of a profound debate about humanity’s future, » he said pic.twitter.com/vQlNXBlUNb

— UNAOC – United Nations Alliance of Civilizations (@UNAOC) November 21, 2022