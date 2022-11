Des manœuvres militaires conjointes des armées marocaine et britannique sont en cours dans la région de Marrakech dans le cadre de l’exercice Jebel Sahara. Durant trois semaines de formation, les soldats de la Global Response Force de l’armée britannique ainsi que ceux de la 2e Brigade d’Infanterie Parachutiste des Forces armées royales (FAR), partagent leurs expériences avec, notamment, un exercice de simulation d’une guerre de six jours.

Des soldats de la Global Response Force (Force d’intervention mondiale) de l’armée britannique mettent à l’épreuve leurs compétences en matière de guerre dans le désert aux côtés de leurs homologues marocains dans le cadre de l’exercice Jebel Sahara.

Selon un communiqué de la British Army’s, cet exercice a vu le groupe de la compagnie A, basé à Colchester, du 2e bataillon du régiment de parachutistes (A Coy Gp, 2 PARA) travailler au Maroc aux côtés des troupes de la 2e Brigade d’infanterie parachutiste.

Pour les parachutistes britanniques, l’exercice de trois semaines près de Marrakech est l’occasion d’apprendre de l’expérience des troupes marocaines d’opérer dans les conditions chaudes, sèches et exigeantes du désert, indique la même source.

En contrepartie, ces derniers ont partagé avec leurs homologues marocains leurs compétences durement acquises en matière de patrouille, à pied et en véhicule, adresse au tir, démolitions et les soins aux blessés. Les troupes ont également perfectionné leurs tactiques de tir et de manœuvre lors de combats à tir réel.

Simulation d’une guerre de six jours

L’exercice Jebel Sahara vise à préparer les troupes à une réelle guerre de six jours durant laquelle les troupes des deux royaumes combattront côte à côte «pour s’emparer d’une piste d’atterrissage à utiliser comme base pour lancer des opérations de frappe».

Le major Ash Neve, officier commandant A Coy Gp, a déclaré que «l’exercice Jebel Sahara consiste à développer notre préparation aux opérations. Nous nous sommes entraînés sur un terrain exigeant et inconnu et, en travaillant côte à côte avec les Marocains, nous avons appris de leur expérience du désert et développé une compréhension culturelle qui nous aidera si nous opérons avec les troupes nord-africaines dans l’avenir».

De son point de vue, «ce qui est également important, c’est que nous soyons entraînés à combattre. Nous avons adopté une approche expéditionnaire, vivant dans des conditions austères et comptant sur le strict minimum que nous avons apporté avec nous ou que nous pouvons nous approvisionner localement».

Le caporal Paul Burnell du 2 PARA a pour sa part déclaré: «il y a eu une très bonne relation entre nous et les soldats marocains. Nous avons joué au football ensemble et la plupart d’entre eux parlent un peu anglais, nous avons donc pu parler de nos vies et de nos carrières».

«Ce que nous faisons, c’est nous appuyer sur les connaissances et l’équipement existants dont disposent les Marocains pour leur donner les compétences nécessaires pour sauver la vie d’un blessé sur le champ de bataille», a déclaré le Caporal Charlotte Wrigley, technicien médical de combat. «Ils ont été très intéressés et désireux d’apprendre, et même si la barrière de la langue est là, nous pouvons la contourner », a-t-elle poursuivi.

Un partenariat de longue date

« Le Maroc est un partenaire de longue date du Royaume-Uni en Afrique du Nord », a indiqué l’armée britannique dans son communiqué, soulignant que «la formation conjointe aide à développer des compétences partagées et des relations entre les deux armées pour améliorer leur capacité à opérer ensemble».

Du côté marocain, le lieutenant-colonel Omar Abou-El-Khebra, commandant du 22e bataillon aéroporté, a déclaré que «l’exercice Jebel Sahara est d’une importance capitale, car il permet l’engagement sur le terrain d’un nombre relativement important de troupes pour mener à bien diverses missions tactiques».

«Il y a eu un flux important de connaissances militaires entre les soldats marocains et britanniques, qui partagent une relation basée sur le respect et la recherche de l’excellence démontrée lors de l’exécution d’exercices combinés», a-t-il poursuivi.

« Les opérations militaires en milieu désertique prennent un caractère particulier imposé par la nature du terrain et du climat, qui requiert des compétences physiques et tactiques avancées qui ne peuvent être atteintes sans une préparation approfondie avant l’engagement», a-t-il ajouté.

Notons que la coopération militaire maroco-britannique ne date pas d’hier et que le premier exercice bilatéral Jebel Sahara s’est tenu en 1989.