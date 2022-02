L’international marocain, Achraf Hakimi, et son épouse Hiba Abouk sont les heureux parents d’un deuxième petit garçon.

Achraf Hakimi est papa pour la deuxième fois. Le latéral droit du Paris Saint-Germain (PSG) a partagé dans la soirée une photo du nouveau-né, dans les bras de sa maman, l’actrice espagnole Hiba Abouk. Il s’agit d’un petit garçon.

« Et le plus beau cadeau est arrivé pour Amin et toute la famille: Naim Hakimi Boukhriss. Nous voulions tellement t’avoir parmi nous. Tout s’est bien passé et nous sommes en excellente santé », a écrit le couple sur les réseaux sociaux, déjà parents d’Amin, né en février 2020.

L’heureuse nouvelle intervient à la veille de la rencontre devant opposer, mardi 15 février, le PSG au Real Madrid, pour le compte des huitièmes de la Ligue des champions. Un match avec une saveur particulière pour Achraf Hakimi, qui va retrouver son club formateur.

« J’ai quelques années de plus, je suis plus mature, j’ai plus d’expérience », a-t-il confié dans une interview accordée au journal espagnol Marca. « À Madrid, j’arrivais du Castilla, je jouais avec des jeunes sans avoir l’expérience d’un professionnel de haut niveau. Maintenant, après avoir joué dans plusieurs clubs et évolué dans de grosses équipes, j’ai acquis de l’expérience, de la maturité et de la responsabilité ».