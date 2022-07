Les autorités de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol imposent de nouvelles restrictions aéroportuaires. La diminution de trafic imposée par l’aéroport d’Amsterdam pousse Royal Air Maroc (RAM) à voler vers Maastricht entre le 16 juillet et le 10 août 2022.

Suite à la décision des autorités aéroportuaires d’Amsterdam de réduire le nombre de vols et de passagers, au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, certains vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc, et à l’instar de toutes les compagnies aériennes opérant sur cette escale, seront affectés.

Initialement transférés à l’aéroport de Rotterdam, les vols à destination et en provenance d’Amsterdam sont à nouveau transférés et cette fois à l’aéroport de Maastricht.

«En raison des restrictions aéroportuaires supplémentaires imposées par les autorités de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol ainsi que celles des aéroports avoisinants, nos vols AT850 et AT851 prévus initialement vers/de Amsterdam seront transférés à l’aéroport de Maastricht entre le 16 juillet 2022 et 10 Août 2022 », annonce la RAM sur ses réseaux sociaux.

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 14, 2022

Rappelons qu’en juin dernier, le gouvernement néerlandais avait annoncé qu’il allait limiter le nombre de voyageurs cet été et donc annuler des vols afin d’éviter l’engorgement de l’aéroport. L’aéroport dit prendre cette mesure pour éviter les « files d’attente ingérables ».

En conséquence, de nombreux voyageurs manqueraient leur vol et des situations dangereuses pourraient survenir tant pour les voyageurs que pour les travailleurs. Car, selon les médias français, l’aéroport manque de personnel, en particulier celui de sécurité. Ce qui a déjà récemment provoqué des files d’attente jusqu’à l’extérieur du hall des départs.

La compagnie marocaine ajoute qu’au-delà de cette date et si cette situation perdure, un nouveau dispositif sera mis en place, et cela afin de faciliter au maximum les voyages de nos Clients, durant cette période particulière. « Nos clients concernés par ce changement, recevront un SMS ou e-mail si les coordonnées sont fournies lors de la réservation. Pour vérifier le statut des vols, consultez la rubrique ‘gérer la réservation’ », précise la RAM.

Nos clients concernés par ce changement, recevront un SMS ou e-mail si les coordonnées sont fournies lors de la réservation.

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 14, 2022

Ainsi, la situation à l’aéroport d’Amsterdam s’ajoute aux diverses perturbations que les compagnies aériennes traversent actuellement, dans la majeure partie des aéroports européens. Royal Air Maroc souligne qu’elle ne ménagera aucun effort pour informer en temps réel, et proposer les solutions les plus adaptées pour faciliter les déplacements de ses clients, notamment les Marocains du monde.

«Les services de Royal Air Maroc, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, sont mobilisés pour fournir aux clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments qui risquent d’être causés par cette situation indépendante de la volonté de la compagnie», conclut la compagnie.