Pedro Ignacio Altamirano est politologue espagnol et est porte-parole du «Groupe international de soutien à la réunification sahraouie». Pour H24Info, il analyse la récente et inédite position de Madrid sur la question du Sahara. Interview.

H24Info: Quelle lecture faites-vous de cette position inédite de Madrid sur la question du Sahara?

Pedro Altamirano: Comme vous le savez bien, avec le groupe de défenseurs d’une option pour une coopération hispano-marocaine, je me bats pour ce moment depuis un certain temps, et nous avons subi de nombreuses attaques et reproches pour avoir parié sur cette solution possible pour la paix. Il y a un dicton qui dit qu’il vaut mieux tard que jamais, mais il est toujours le bienvenu et nous sommes très heureux de ce moment.

J’espère que c’est le début d’une nouvelle ère entre nos deux pays.

Cette reconnaissance de la pertinence du plan d’autonomie ne vient-t-elle pas un peu en retard?

Oui, évidemment. J’ai déjà estimé à plusieurs reprises que l’Espagne avait perdu l’occasion d’avancer cette solution et de la mettre en avant. L’Espagne aurait dû faire ce pas en avant il y a longtemps. Je me souviens d’un Tweet que j’ai rendu public le jour où l’ancien président des États-Unis, M. Trump, a reconnu la pertinence du plan d’autonomie, dans lequel j’ai demandé à M. Sanchez de suivre son exemple.

Pourrait-on dire que c’est la fin d’une longue crise entre Rabat et Madrid?

Il était temps. Avec toute la prudence nécessaire puisque nous connaissons M. Sánchez, il aurait du saisir l’occasion pour changer la politique espagnole à l’égard du Polisario et de son dirigeant, Brahim Ghali, afin que la justice aille au fond des choses. De la même manière, cette nouvelle donne devrait ouvrir la porte à un débat sincère entre deux pays frères, afin de parvenir à une solution définitive entre eux et sur toutes les questions en suspens. L’Espagne et le Maroc à nouveau main dans la main, sans problèmes irrésolus entre eux, serait la meilleure nouvelle non seulement pour les Espagnols et les Marocains, mais aussi pour la sécurité de la Méditerranée.

Quelles seraient d’après vous les réactions de l’Algérie et du Polisario, également en bons termes avec l’Espagne?

C’est la grande inconnue. Comme vous le savez, le Polisario répond généralement par des menaces et de la violence à tout ce qui va à l’encontre de ses intérêts. C’est un coup très dur pour cette bande armée et pour leurs parrains algériens.

Je n’exclus aucune réaction en ce sens de la part du Polisario et de l’Algérie, car rien de raisonnable ne peut être attendu de ces deux acteurs. Il faudra attendre, mais sans exclure un seul instant toute réaction violente.