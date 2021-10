Depuis aujourd’hui, lundi 11 octobre, la France replace le Maroc en zone orange, à savoir un pays où la circulation du covid-19 est « maîtrisée ». Pour les personnes vaccinées, l’entrée sur le territoire métropolitain ne fait désormais l’objet d’aucune restriction. Pour les non-vaccinés en revanche, un auto-isolement de sept jours est exigé.

Le Maroc a été retiré de la liste rouge de la France, relative aux pays et territoires dans lesquels une circulation active du covid-19 est observée avec une présence de variants préoccupants. Un arrêté daté du 8 octobre, modifiant l’arrêté du 7 juin identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-Cov-2, a été publié dans le Journal officiel français.

Ce qui change pour ceux qui souhaitent se rendre en France:

Pour les vaccinés:

L’entrée sur le territoire métropolitain ne fait l’objet d’aucune restriction. Vous devez uniquement présenter un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19.

– Aucun isolement;

– Absence de motif impérieux;

– Absence de test PCR ou antigénique;

– Pas de test antigénique à l’arrivée à l’aéroport.

Pour les non-vaccinés:

– Auto-isolement de sept jours (la quarantaine de 10 jours contrôlés par les forces de sécurité n’est donc plus exigée);

– Motif impérieux exigé selon les critères de zone orange;

– Le test PCR négatif n’est plus restreint à moins de 48h mais peut dater de moins de 72h;

– Test antigénique aléatoire à l’arrivée à l’aéroport (et non plus systématique).

⇒ A présenter également:

une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19;

un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France métropolitaine;

un engagement sur l’honneur à s’isoler durant sept jours et un engagement sur l’honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique (PCR) à l’issue de la période d’isolement.

Pour rappel, les vaccinés Sinopharm doivent appliquer les règles en vigueur pour les non-vaccinés, puisque la France ne reconnaît pas le vaccin chinois.

Cependant, les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test.

Le Maroc était placé en zone rouge par la France depuis le 21 août dernier. La baisse des cas positifs quotidiens du covid-19 a permis une nette amélioration de la situation épidémiologique dans le pays.