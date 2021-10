Le Parti socialiste unifié a annoncé son intention de saisir la justice pour dénoncer « l’obligation » du pass vaccinal. Sa secrétaire générale a en outre indiqué qu’elle refuserait de le présenter pour entrer au parlement.

Le Parti socialiste unifié (PSU) envisage de saisir la justice pour demander l’annulation de l’entrée en vigueur du pass vaccinal. A l’issue d’une réunion de son bureau politique tenue le 19 octobre dernier, la formation de gauche a estimé que cette décision était contraire aux dispositions prévues par la Constitution.

Le gouvernement a décidé d’adopter, à partir du 21 octobre, le pass vaccinal en tant que document agréé par les autorités sanitaires. Ce document est désormais exigé pour accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées et les déplacements entre villes.

Cette décision a été prise « en violation des principes de droit et des libertés et en contradiction avec les attentes du peuple marocain », dénonce le parti dans un communiqué diffusé le 21 octobre, tout en la « condamnant fermement ». Le PSU estime que « depuis son investiture, le gouvernement n’a fait que violer les principes de la consistions et dépasser les institutions législatives ».

Cette décision « arbitraire (…) est contraire aux principes des droits de l’Homme », poursuit le parti qui demande aux « responsables de la Santé et de l’Intérieur de respecter les principes de la Constitution » dont celui du « droit à l’information ». Les citoyens, estime le PSU, ont le droit d’avoir « toutes les informations possibles sur cette pandémie et « ce que leur apporte le vaccin en termes de protection »

Le parti demande au gouvernement de faire marche arrière sur cette décision qu’il considère « arbitraire ». Il annonce étudier son droit de « saisir les tribunaux spécialisés pour vérifier la constitutionnalité et la légalité de cette décision ». Le but étant de la faire annuler, affirme encore le parti.

Lire aussi: Vidéos/photos. Premier jour du pass vaccinal: les retours d’expérience et réactions de la société civile

La secrétaire générale du PSU fait par ailleurs partie des signataires, avec d’autres personnalités politiques et de la société civile, d’une pétition appelant le gouvernement à revoir cette mesure, en instaurant « un délai de préavis ou un moratoire de deux mois » quant à son imposition. Intitulée « Non au pass vaccinal au Maroc sans débat national », elle a déjà recueilli plus de 28.167 signatures.

Nabila Mounib a également fait savoir qu’elle ne comptait pas présenter le pass vaccinal pour accéder au parlement.