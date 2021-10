C’est l’indignation sur les réseaux sociaux. La décision du gouvernement d’adopter, à partir de jeudi prochain, le « pass vaccinal » en tant que document agréé par les autorités sanitaires, a gâché la joie de plusieurs Marocains, la veille de ce jour férié.

Ce document, désormais exigé pour accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées et les déplacements entre villes, ne fait pas l’unanimité auprès des internautes marocains.

Sous le hastag #PassDeLaHonte, plusieusr usagers marocains de la plateforme de microblogage Twitter ont laissé libre cours à leur frustration, devant la prochaine entrée en vigueur de cette mesure. A ce propos, des Marocains estiment que le gouvernement gagnerait à instaurer un moratoire afin de permettre aux retardataires d’être en conformité avec cette nouvelle disposition.

Ce « pass vaccinal » rendu obligatoire est une honte et un abus d’autorité. L’imposer est une aberration, le faire sans un moratoire d’au moins un mois est une atteinte à la dignité des marocains.#Maroc #Covid #PassVaccinal #PassDeLaHonte pic.twitter.com/NUcbi4dmk0

— Rachid Achachi (@Rachid_Achachi) October 18, 2021

Pour d’autres usagers de ce réseau social, cette décision est une stratégie adoptée par les autorités compétentes, dans le but d’accélérer la campagne de la vaccination et obligés les réfractaires à se rendre auprès des centres de vaccination. Car, selon les statistiques du département de tutelle, environ 6,5 millions de Marocains ne se sont toujours pas fait inoculer les deux injections du vaccin contre le virus du covid-19.

🔴 Le gouvernement du royaume du #Maroc impose le #passvaccinal pour accéder aux établissements privés et publics. Une forme indirecte de décréter l’obligation du #vaccin @Ministere_Sante @ChefGov_ma pic.twitter.com/DuMhEZ1uhG

— Global Impact Intelligence (@GlobalImpactIn2) October 18, 2021

En somme, cette décision est dure à avaler, d’autant plus qu’une partie des concitoyens marocains misaient sur une levée progressive des restrictions et non un durcissement des mesures.

Dans la plupart des pays du monde, quand la situation sanitaire s’améliore, on allège les mesures restrictives. Chez nous, c’est l’inverse. Alors que presque tous les indices sont dans le vert, on impose un #passvaccinal généralisé pour accéder aux espaces publics et privés 🤔

— Abdellah El Hattach (@aelhattach) October 18, 2021

Toutefois, d’autres ont applaudi des mains cette mesure, qui permettera d’atteindre l’immunité collective, dans les plus brefs délais. A rappeler que l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition amendera celle portant sur la présentation d’une autoristation de déplacement, jadis nécessaire pour circuler entre les provinces et régions du royaume.

Le #Maroc rend obligatoire le #passvaccinal à partir de jeudi 21 octobre 2021, pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et aux hammams. ET annule les autorisations déplacement!👏🏻

— 𝗥𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗘𝗗𝗗𝗔𝗤𝗤𝗔𝗤 (@raniaEq) October 18, 2021