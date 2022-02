Le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, s’est réuni, mercredi 9 février, avec les représentants des centrales syndicales, pour donner un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination.

Face aux représentants des principaux syndicats dans le pays, le chef du gouvernement a insisté sur «l’importance du rôle des centrales syndicales dans la sensibilisation quant à la nécessité de l’adhésion des fonctionnaires et salariés au parachèvement du protocole vaccinal, et son renforcement par la troisième dose, afin de préserver la santé des citoyens, de consolider l’immunité collective permettant un retour à la normale de la vie publique».

Le chef du gouvernement a affirmé à cet égard que «les représentants des centrales syndicales ont un rôle central dans la sensibilisation des citoyens à l’importance du respect des mesures sanitaires arrêtées par les autorités publiques, et particulièrement le recours à la vaccination afin de consolider les acquis et de préserver la santé des citoyennes et citoyens», lit-on dans un du Département du Chef du gouvernement.

La réunion à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, celui de la Santé, Khalid Ait Taleb, celui de l’inclusion économique, Younes Sekkouri, ainsi que le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, s’inscrit dans le cadre de la série de réunions en vue «d’examiner la situation épidémiologique dans le royaume et de sensibiliser quant à la nécessité d’accompagner la récente décision du gouvernement d’ouvrir les frontières aux vols internationaux en partance et à destination du Maroc, par des mesures adaptées à l’ampleur des enjeux, de nature à préserver les acquis», poursuit la même source.

Les représentants des centrales syndicales (UMT-UGTM-CDT-UNTM-FDT-ODT) ont, de leur côté, souligné que le parachèvement du protocole vaccinal permettra un retour progressif à la vie normale, et particulièrement avec la troisième dose qui préservera la vie des fonctionnaires et salariés en cas d’infection par le virus, et leur évitera des complications graves.

Pour rappel, Aziz Akhannouch avait tenu une série de rencontres avec les secrétaires généraux des départements ministériels, puis avec les représentants du patronat (CGEM). Un débat houleux a fait irruption après «l’imposition» du pass vaccinal que ce soit dans le secteur public ou privé. Partis politiques et syndicats dénoncent dans ce sens une mesure «anticonstitutionnelle».