La Chambre des représentants tiendra, lundi prochain, une séance plénière consacrée à l’examen et au vote des textes législatifs finalisés.

Un communiqué de la première chambre indique que cette séance se tiendra juste après la séance plénière consacrée aux questions orales (15H00), et ce conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution et celles du règlement intérieur de la Chambre notamment les articles 258 et 272.

Les deux séances se tiendront dans le respect des mesures préventives adoptées par les instances de la Chambre, selon la même source.