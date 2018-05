CIH Bank a lancé, le jeudi 10 mai, le portemonnaie électronique We Pay. Grâce à cette application, le téléphone portable devient un outil de transfert et de retrait d’argent, sans oublier le paiement des factures et autres services… Cette solution sera également déclinée en version arabe et amazighe, et sera opérationnelle d’ici le troisième trimestre de l’année 2018. Les explications d’Ahmed Rahhou, PDG de CIH Bank.