Une page jugée "sexiste" de L'Economiste scandalise les internautes

Une page jugée "sexiste" du journal L'Economiste scandalise la Toile.

Le quotidien L'Economiste a récemment publié un numéro qui comprend une page entière éditée en forme de photo-montage. On y voit plusieurs femmes poser dans des postures pour le moins aguicheuses, dans ce qui s'apparente être un salon automobile.

Ces photos sont en plus accompagnées d'un titre pour le moins équivoque: "Pour le plaisir des yeux". De nombreux internautes n'ont pas hésité à exprimer leur indignation et ont appelé le journal à revoir cette rubrique jugée sexiste et dégradante pour l'image de la femme.

Loin d'être une féministe mais franchement je ne comprends pas cette rubrique!! @Leconomiste_ pic.twitter.com/0kpptBQ3qW — Aicha SN (@AichaSnaj) 9 avril 2018

@Leconomiste_ vous êtes sérieux ? ...#press #morocco #womenrights a Moroccan news paper publishes this with the title saying “for the pleasure of the eyes” pic.twitter.com/ZTv8knDQsf — crypto pinger (@CryptoPinger) 9 avril 2018

Alors L'économiste, proposer ce genre de page ne dérange pas votre intellect si respectueux de la femme ? https://t.co/c5MOTCx3Yu — Con(en)forme (@ConEnForme) 11 avril 2018

Sexistes comme propos. — B_M (@B_Maroc) 9 avril 2018

Et dire que c'est une femme qui co-gère le journal ! https://t.co/qA0ZUKdPxF — 🍋 (@Soufianes_) 9 avril 2018

"En quoi c'est dégradant?"

Contacté par H24info, l'auteur de l'article se défend: "Les photos ne sont pas dégradantes parce que de toute façon, dans tous les grands salons au niveau mondial, il y a des femmes qui accompagnent la présentation des voitures".

"Certes, je peux vous l'accorder. Le titre est sexiste", admet tout de même l'auteur du photo-montage, avant de nuancer: "Il ne faut pas grossir les choses. ce n'est pas non plus aussi dégradant que ça, on a présenté de jolies femmes, en quoi c'est dégradant?".