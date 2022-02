Touristes et Marocains attendent avec impatience la reprise des vols prévue pour le lundi 7 février. Voici un tour des destinations qui seront disponibles de et vers le royaume.

À l’exception de Ryanair et EasyJet, la plupart des compagnies aériennes opérant au Maroc ont annoncé reprendre du service dès la réouverture des frontières. Les programmes plus ou moins détaillés des compagnies ont été annoncés sur leurs plateformes.

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) qui opère encore (jusqu’au 6 février) des vols «spéciaux», a annoncé qu’elle rétablira à partir du 7 février «toutes les lignes régulières de son réseau». De ce fait, «le programme des vols comprendra ainsi des vols directs reliant le Maroc à une cinquantaine d’aéroports en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen Orient et en Asie», affirmait un communiqué de la RAM.

La liste des destinations n’est pas détaillée par la compagnie qui affirme néanmoins qu’elle «renforcera son programme de vols avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations».

Air France a opté également pour une reprise graduelle. Bien que des vols soient programmés pour le 7 février, «un retour au programme habituel» n’est prévu que pour le 14 du même mois, avec 10 vols hebdomadaires. Ainsi, la compagnie française proposera 4 vols journaliers vers Casablanca, 3 vers Marrakech et 3 vers Rabat.

[#Maroc 🇲🇦] Sous réserve de l’accord des autorités locales, reprise progressive des vols #AirFrance dès le 7 février.✈️

Retour au programme habituel à partir du 14 février, avec jusqu’à :

▶️ 4 vols/jour vers #Casablanca

▶️ 3 vols/jour vers #Marrakech

▶️ 3 vols/jour vers #Rabat pic.twitter.com/5EmS569Rib — Air France Newsroom (@AFnewsroom) January 28, 2022

Immédiatement après l’annonce des autorités marocaines, la compagnie Transavia a lancé la commercialisation des vols vers le royaume. «Au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier, la compagnie desservira 10 aéroports marocains : Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Nador, Oujda et Ouarzazate», indique le site spécialisé Gate 7.

Depuis Paris-Orly :

Agadir • Casablanca • Essaouira • Fès • Nador • Oujda • Marrakech • Rabat • Tanger • Ouarzazate

Depuis Nantes-Atlantique :

Agadir • Casablanca • Marrakech

Depuis Lyon Saint-Exupéry

Agadir • Casablanca • Marrakech

Depuis Montpellier-Méditerranée

Marrakech

L’Espagnole Iberia reprendra dès le 7 février ses vols entre l’Espagne et le Maroc. Des vols de et vers Marrakech, Casablanca et Tanger sont commercialisés par la compagnie. Quant à la compagnie régionale Binter Canarias reliera une fois par semaine l’aéroport de Gran Canaria à Agadir, Laâyoune et Dakhla.

📢À partir du prochain 7 février Iberia reprend ses vols entre l’Espagne et Le Maroc🇲🇦, avec routes pour Marrakech, Casablanca et Tanger✈ — Iberia_fr (@Iberia_fr) January 31, 2022

Tui Fly ne reprendra son programme de vols vers le Maroc qu’à partir du 17 février, avec au total pas moins de 15 destinations, précise le site spécialisé Air Journal.

Au départ de Lille :

Casablanca, deux fois par semaine, les lundis et les jeudis

Marrakech, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis

Agadir, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis

Oujda, deux fois par semaine, les mercredis et dimanches

Fez, une fois par semaine, les lundis

Nador, une fois par semaine, les mardis

Tanger, une fois par semaine, les lundis

Au départ de Paris-Orly

Casablanca, cinq fois par semaine, les mardis, les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches

Rabat, trois fois par semaine, les mercredis, les vendredis et les dimanches

Marrakech, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

Agadir, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

Oujda, trois fois par semaine, les lundis, les vendredis et les dimanches

Nador, deux fois par semaine, les jeudis et les samedis

Au départ de Bordeaux :

Casablanca, une fois par semaine, les jeudis

Au départ de Metz :

Casablanca, deux fois par semaine, les samedis

Pour rappel, le gouvernement a décidé la réouverture de l’espace aérien à partir du 7 février 2022 aux vols au départ et à destination du Maroc. Les conditions requises pour les voyageurs n’ont toujours pas été dévoilées et sont actuellement à l’étude.