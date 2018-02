Oujda: interpellation de 644 personnes pour crimes et délits en 48 heures

Les services de la préfecture de police d'Oujda ont arrêté, en l'espace de 48 heures, un total de 644 personnes pour leur implication présumée dans différents crimes et délits.

Selon un communiqué de la préfecture de police d’Oujda, parvenu jeudi à la MAP, quelque 553 personnes ont été interpellées en flagrant délit et 91 autres faisant l’objet de mandats de recherche au niveau national pour leur implication dans des activités criminelles.

La même source précise que les investigations menées à cet effet ont permis la saisie notamment de 21 kg de chira, 80 grammes d'héroïne, 16 comprimés psychotropes, 17 grammes de cannabis, 456 bouteilles de boissons alcoolisées de contrebande outre des armes blanches, des téléphones portables et une motocyclette.

Pour ce qui est du contrôle de la sécurité routière, les services sécuritaires ont rédigé 803 contraventions et mis à la fourrière municipale 47 véhicules et 27 motos pour non respect du code de la route.

Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus déployés par les différents services de la préfecture de police d’Oujda pour lutter contre tous les aspects de délinquance et renforcer le sentiment de sécurité et de quiétude chez les citoyens.