"Oujda capitale de la culture arabe 2018": Plus de 900 activités programmées

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a indiqué, vendredi à Oujda, que le programme officiel de la célébration de l'événement "Oujda capitale de la culture arabe pour l'année 2018" prévoit quelque 910 activités avec la participation d'environ 1200 artistes et intellectuels.

Le ministre Laaraj a précisé que le programme destinée à couvrir toute l’année comporte des festivals (280 activités), des conférences et des rencontres scientifiques (340 activités), des salons et expositions (180 activités), des journées culturelles arabes (40), des représentations théâtrales (22), des manifestations et créations artistiques (48), outre des hommages à de grandes personnalités du monde de l'art et de la culture.

La Cité millénaire, comme les autres villes de la région de l'Oriental, vibrera, du 13 avril 2018 au 29 mars 2019, aux rythmes des activités culturelles marquant l’événement Oujda capitale de la culture arabe.

Ledit programme, a-t-il poursuivi, offre l’occasion pour saluer les investissements colossaux et les efforts déployés pour le renforcement des infrastructures de base, culturelles notamment, dans la région de l’Oriental et aussi faire de la ville d’Oujda une destination de prédilection pour l’action culturelle arabe et pour les grandes figures de la culture et de l’art.

La Commission permanente de la culture arabe avait désigné à l'unanimité lors de sa réunion tenue le 30 novembre 2017, la ville d'Oujda comme capitale de la culture arabe pour l'année 2018. Elle succède à la ville égyptienne de Louxor