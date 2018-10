Onzième édition du Salon du Cheval d’El Jadida du 16 au 21 octobre 2018

Le Parc d'Expositions Mohammed VI d’El Jadida accueillera, du 16 au 21 octobre 2018, la onzième édition du Salon du Cheval sous le thème "Les Sports Équestres au Maroc", indique les organisateurs dans un communiqué.

Initié sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le Salon mettra en lumière le très grand potentiel qu’offrent les sports équestres au Maroc, ajoute le communiqué, relevant que parmi les moments forts de cette nouvelle édition figurent l’organisation de la troisième édition du Grand Prix de Mohammed VI de Tbourida, le show international "A" Pur-Sang Arabe, la coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, le concours national des chevaux arabe-barbes, la 7e édition du Championnat international des chevaux barbes.

Les nouveautés de cette édition

Une nouveauté importante cette année, le Morocco Royal Tour, dont le Salon du Cheval d’El Jadida constitue la troisième étape, passe à quatre étoiles avec un Concours International de Saut d’Obstacles CSI 4*W, qui sera organisé du 19 au 21 octobre et sera qualificatif pour la Coupe du Monde.

Dans la continuité de son ouverture à l’Afrique, le Salon du Cheval d’El Jadida accueillera une fois encore les représentations de nombreux pays du continent qui présenteront leurs filières équines respectives et échangeront leurs expériences dans le domaine du cheval avec leurs homologues marocains et étrangers.

Lors de cette édition, le jeune public bénéficiera d’un grand choix d’animations et d’activités équestres pédagogiques et ludiques. Avec plus de 40.000 visiteurs pour sa première édition l’an passé, le village enfant "Magui" sera ainsi de retour pour permettre aux enfants de découvrir l monde du cheval.

Au programme notamment, des ateliers autour de la voltige, du polo et du rodéo, avec des tours en calèche, des jeux de kermesse, des ateliers créatifs, et un carnaval, précise le communiqué, notant qu'un concours de peinture et dessin sera également organisé pour les enfants des villes de Kenitra, El Jadida, Ouarzazate et Fès.

L'Équiplay Tour sera un des points forts de cette édition, ajoute la même source, soulignant que ce tournoi amical interclubs, où sont pratiquées trois disciplines (ÉquiFun, Pony Games et Carrousel), permettra aux jeunes cavaliers le respect de l'esprit d'équipe, la complicité avec l’animal et l'envie de gagner.

Le cheval au centre des spectacles et des conférences

Comme il est de tradition, le cheval sera au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques qui donneront l’occasion aux professionnels, chercheurs, étudiants et passionnées du cheval de discuter des actualités et nouveautés dans des domaines divers.

Et parce que la magie du cheval est toujours aussi belle, des spectacles équestres réuniront les grands et petits avec la participation de grandes troupes internationales et nationales, notamment l’École d’Art Équestre de Marrakech, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les Forces Armées Royales, ainsi que les troupes de Mario Luraschi, Lorenzo ou encore Sacha Houcke et Gabby Dew.

Enfin, la manifestation verra l’organisation d’une nouvelle édition du concours de Son Altesse Sheikh Mansour Bin Zayed de la Photographie ainsi qu’une très belle collection de tableaux et de photographies exposées dans l’espace art et culture.

Créée en 2008, l’Association du Cheval a pour mission principale l’organisation du Salon du Cheval d’El Jadida ainsi que la mise en place, au Maroc et à l’étranger, de toutes les formes de coopération et de communication avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les Salons similaires à l’étranger pour l’épanouissement du secteur équine au Maroc.

Elle œuvre également à la relance des activités de promotion du cheval et ce, en vue de favoriser le développement socio-économique du monde rural et de contribuer à la sensibilisation aux traditions équestres du Maroc.