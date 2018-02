Une ONG espagnole alerte sur l'arrivée d'un demi-million de migrants du Maroc

La Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) a alerté sur une possible arrivée massive de bateaux de migrants depuis le Maroc dans les prochains mois.

Les collaborateurs de l’ONG espagnole au Maroc ont détecté un mouvement migratoire de la Libye vers le Maroc, via l’Algérie, de pas moins un demi-million de personnes, en majorités des subsahariens, rapporte lundi Cadenar SER.

Face à la fermeture de la route migratoire Libye-Italie, et la décision des autorités libyennes de ne pas secourir ceux qui entreprennent ce périple, une migration historique a lieu depuis quelques semaines vers le royaume. Ce qui annonce, selon le porte-parole de la CEAR en Andalousie, José Carlos Cabrera, une avalanche de bateaux de migrants vers l’Europe, principalement par les côtes andalouses.

Par ailleurs, la CEAR met en garde: l’Espagne n’est pas préparée pour recevoir et traiter de manière adéquate les mouvements migratoires attendus à moyen et à long terme. L’ONG a renforcé son activité et sa présence en Andalousie au cours des derniers mois, en prévision d’une augmentation de l’activité migratoire dans la région.