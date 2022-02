Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a mis en avant, ce vendredi 11 février 2022 à Brest, lors du segment de haut niveau du premier sommet international sur l’océan «One Ocean Summit», les progrès réalisés par le Maroc dans la préservation des pêches et la lutte contre la surpêche.

Au cours d’une session intitulée « Protéger et restaurer les écosystèmes marins et promouvoir une pêche durable », Akhannouch, accompagné de la Présidente de la Tanzanie, Samia Solo, du Président de la Polynésie française Edouard Fritsch, et de la Présidente du Ghana, Nana Akufo-Addo, a exposé les efforts déployés par les autorités marocaines dans le cadre de l’encadrement du secteur de la pêche. Aujourd’hui, 95 % des ressources captées au Maroc sont suivies par des schémas d’aménagement.

Le chef du gouvernement, qui représente le Maroc à cette manifestation est à la tête d’une délégation de haut niveau qui comprend notamment le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et l’ambassadeur du Royaume à Paris, Mohamed Benchâaboun, a relevé que le Maroc garantit le suivi des ressources chassées grâce aux accords liant le Royaume à l’Union européenne.

Akhannouch a également souligné, lors de cette session, présidée par le Président français Emmanuel Macron, les « grands progrès » réalisés par le Maroc à travers le plan « Halieutis » qui a permis d’obtenir dans ce domaine des « résultats positifs » notamment au niveau du littoral Atlantique.

S’agissant de la Méditerranée, qui est une « mer commune », le Chef du Gouvernement a évoqué les « difficultés » liées à la multiplication et à la régénération des ressources, soulignant la nécessité de les prendre en compte dans les opérations futures faisant l’objet d’un programme pour la Méditerranée.

D’autre part, Akhannouch a souligné que le Maroc est également mobilisé autour des enjeux liés au plastique, à travers la promulgation de lois interdisant son utilisation dans certains secteurs, notant que le Royaume continuera à multiplier ses réserves marines et à renforcer la lutte contre la pêche illégale.

Mer commune

Le chef du gouvernement a également estimé que le mécanisme international de conservation et de protection de la biodiversité, ainsi que la législation sur la haute mer, qui a été évoquée par le président français, restent essentiels car ils « peuvent affecter directement les pays».

Dans une déclaration à la presse, Aziz Akhannouch a souligné l’importance de la recherche scientifique, qui reste un élément « essentiel » pour une bonne connaissance des grands fonds et la capacité à mettre en œuvre des plans de développement dans le but de préserver les océans, louant les efforts faits par le Maroc dans ce domaine.

Le sommet « One Ocean Summit », organisé du 9 au 11 février, à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, et en coopération avec les Nations Unies, vise à donner « une impulsion politique forte » à l’agenda européen et international sur les enjeux de la mer, notamment pour réussir les négociations multilatérales sur l’océan, et les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l’océan, qui se tiendra fin juin 2022 à Lisbonne

Depuis mercredi, près de 400 experts, ONG et responsables politiques du monde entier étudient les enjeux cruciaux pour la préservation des mers et des océans. Selon les organisateurs, le sommet offrira la possibilité d’échanger des connaissances et de faire converger les regards, notamment en intégrant le changement climatique, afin de mieux anticiper les crises océaniques, ainsi que les transformations technologiques, scientifiques et environnementales.