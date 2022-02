Ainsi, la circulation des trains navettes Casa Port – Rabat Agdal (départ à 7H10 – arrivée à 8H10 et départ à 8H10 – arrivée à 9H10) sera maintenue, alors que les trains Rabat Agdal – Casa Port (7H10 – 8H11, 8H10 – 9H10 et 8H47 – 9H43) seront supprimés, précise l’ONCF sur son site web.

L’Office fait également savoir que des retards de quelques trains Al Atlas et Navettes sont prévus. Il s’agit de Nador – Casablanca (20H26 – 6H50), Tanger – Marrakech (23H25 – 9H01) et Oujda – Casablanca (21H35 – 7H46), avec un retard prévisible entre 30 et 40 minutes.

D’autres trains (Al Atlas et Navettes) subiront de légers retard entre 3 et 15 minutes, ajoute l’ONCF, s’excusant de la gêne occasionnée par ces travaux.