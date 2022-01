Le variant Omicron, hautement transmissible, serait plus facilement détectable grâce aux tests salivaires, annonce une étude américaine. Au Maroc, ces tests sont vendus en pharmacie, ce qui pose le problème de la traçabilité, les éventuels infections ne seront pas répertoriées par le ministère de la Santé.

L’étude préliminaire publiée en décembre dans la revue MedRxiv n’a pas encore été validée par l’ensemble de la communauté scientifique, mais elle affirme que les tests nasopharyngés seraient moins efficaces que les tests salivaires pour la détection d’une infection au variant Omicron, rapportent plusieurs médias, notamment le New York Times.

En effet, selon l’étude «le test salivaire (pour la détection d’une infection au variant Omicron, ndlr) serait fiable à 100%, contre 86% pour un test nasal», rapporte LCI. Une affirmation qui n’est justement pas applicable au précédent variant, le Delta, pour lequel le test «nasopharyngé serait fiable à 100%, contre 71% pour un test salivaire».

Mais alors pourquoi ? Selon plusieurs autres études, le variant Omicron «se concentre plus dans la gorge et les bronches que le Delta». Le recours aux tests nasaux ferait ainsi augmenter le nombre de faux négatifs, avertissent les scientifiques.

Au Maroc, les tests salivaires sont vendus en pharmacie depuis plusieurs mois déjà. Les pharmaciens n’ont pas le droit d’effectuer le test en officine. Certains cas d’infections ne sont alors pas comptabilisés, ce qui fausse les statistiques nationales, dénonçait auprès de H24 Info, Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des Syndicats des pharmaciens d’Officines. «Nous avions demandé au ministère de nous permettre d’effectuer ces tests pour justement remonter ces cas qui ne seront peut-être jamais recensés», soulignait le président.

Par ailleurs, les cas d’infections continuent leur tendance haussière depuis plusieurs semaines, mais avec une certaine stabilité observée ces derniers jours. Ce dimanche 16 janvier, 5.428 nouveaux cas et 13 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés au Maroc. La région de Casablanca-Settat reste la plus touchée, suivie de Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi.

Le nombre de personnes ayant reçu deux doses s’élève désormais à 23.008.669, tandis que 3.786.619 de personnes ont reçu la 3ème dose.