Avec un premier cas déclaré du variant Omicron, la vigilance est de mise. Dr. Tayeb Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé, insiste sur la nécessité de se plier aux gestes barrières et de se vacciner.

Un premier cas de contamination par la nouvelle souche Omicron a été détecté, ce mercredi 15 décembre. La patiente dont l’état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude, a été placée sous supervision médicale dans un hôpital à Casablanca.

Les autorités compétentes avaient pourtant pris d’importantes mesures face à la propagation de ce nouveau variant dans le monde, en fermant notamment les frontières maritimes et aériennes. Mais «le fait de se barricader n’empêchera jamais un variant de pénétrer notre territoire, ni à se multiplier une fois détecté», explique Dr Tayeb Hamdi, contacté par nos soins.

Mais alors faudrait-il craindre une montée des cas ? Selon le Dr Hamdi, «ce variant sera le plus dominant au monde. En Europe il le sera à partir du mois de janvier et au Danemark il l’est depuis cette semaine».

Lire aussi: Maroc: un premier cas d’Omicron détecté à Casablanca

Les craintes sont surtout par rapport à la forte transmissibilité de ce variant. «Nous préférerions être confrontés à un variant plus virulent de 50% qu’un variant plus transmissible à 50%. Car un variant plus transmissible fait vite grimper le nombre de contaminations et de mort justement», explique notre interlocuteur.

«Il faut rester vigilant face à l’apparition de n’importe quel variant, mais encore plus quand il s’agit d’un variant qui paraît plus transmissible, bien que moins virulent que la Delta par exemple», insiste-t-il.

Dans ce sens, le médecin rappelle l’importance de se plier aux mesures barrières, surtout parmi les plus jeunes. En plus, de l’importance de se faire vacciner et de recevoir une troisième qui serait selon le médecin «une nécessité absolue pour tous les adultes de plus de 18 ans».

Le nombre de primo-vaccinés au Maroc a atteint 24.481.518 bénéficiaires. 22.808.589 ont reçu les deux doses, tandis que 2.160.693 personnes ont reçu la 3ème dose.