Le journaliste Omar Radi a été condamné ce lundi à 6 ans de prison par la Cour d’appel de Casablanca.

Jugé dans une double affaire de « viol » et d' »espionnage », Omar Radi vient d’écoper d’une peine de 6 ans de prison et 200.000 dirhams d’amende, tandis que son collègue et ami, Imad Stitou, a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis et d’une amende de 20.000 dirhams.

Le reporter au ton critique, âgé de 34 ans, est poursuivi pour « viol » et « atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat » avec « financement de l’étranger », deux affaires différentes, instruites et jugées conjointement.

La plaignante a réitéré être « victime de viol » durant une audition tenue vendredi 14 juillet à huis clos, ajoutant que son dossier n’est pas « politique ».

Le journaliste, lui, a parlé, à plusieurs reprises, de « relations librement consenties ». Une version corroborée devant le tribunal par un autre journaliste, Imad Stitou. Ce dernier a été condamné pour « complicité de viol » après avoir été l’unique témoin à décharge dans l’affaire.