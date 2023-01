La plupart des régions du Maroc traversent actuellement une vague de froid pouvant atteindre des températures négatives. Existe-t-il des aliments qui permettent de se garder au chaud? Manger des soupes et boire des tisanes réchauffent-ils vraiment le corps? Conseils de Mehdi Aouad, nutritionniste.

Manger des plats chauds nous réchauffent-ils le corps? Selon le nutritionniste Mehdi Aouad, il s’agit là d’une idée reçue fortement répandue. « Il y a une idée commune qui veut que chaque aliment chaud va nous réchauffer, comme par exemple la soupe, la tisane, les plats mijotés, etc. Ce n’est pas réellement vrai car en fin de compte quand l’aliment sera dans notre tube digestif, il sera à la température de notre corps », explique-t-il.

Ces aliments peuvent réchauffer les extrémités, les mains, la gorge, etc. mais il n’y a pas de réel intérêt quant à la température du corps, poursuit le spécialiste. En d’autres termes, manger une soupe ou une salade aura le même effet sur le niveau de chaleur de notre corps, car le fait de manger de manière générale donne de l’énergie et c’est ce qui permet au corps de se réchauffer.

« Par contre quand on ne mange pas, notre température corporelle diminue. Après un repas, notre corps aura tendance à se réchauffer tout naturellement car il a de l’énergie. Du moment qu’une personne a une alimentation équilibrée, qui répond à ses besoins, elle aura tendance à avoir normalement chaud », abonde Mehdi Aouad.

Certains condiments peuvent toutefois aider légèrement à rehausser notre température corporelle, nuance le spécialiste. « Certaines épices, par exemple le gingembre, le curcuma, le piment sont des ingrédients qui améliorent la circulation sanguine, diminuent le risque d’inflammations, activent un peu plus notre métabolisme et nous aurons donc un peu plus chaud par la force des choses ».

« Manger plus épicé (et non relevé) est toujours conseillé (sauf problèmes de digestion, intestinaux ou gastriques) du moment qu’il s’agit d’épices naturelles. Cela apporte beaucoup de micronutriments, vitamines et principes actifs. Je pense au curcuma mais aussi au curry, poivre, cannelle et l’ail, même si ce n’est pas une épice », ajoute-t-il.

Autre astuce: le fait de manger des aliments dont la digestion prend du temps. « Dès que j’ai faim, j’aurai tendance à avoir froid, donc je vais me diriger vers des aliments qui vont assurer une plus grande satiété sur une période plus longue. C’est le cas notamment des figures alimentaires complètes, légumes, légumineuses comme les lentilles, haricots blancs etc. Ce sont des aliments qui ont tendance à se digérer plus longuement et forcément à nous tenir plus longuement au chaud », illustre l’expert.