Le Maroc a décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de six nouveaux pays, a annoncé l’Office national des aéroports (ONDA).

En plus des destinations européennes, les autorités marocaines ont décidé de suspendre les liaisons aériennes avec des pays africains. Ainsi, les vols en provenance et à destination de l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie et le Mozambique seront suspendus à partir du lundi 15 mars à minuit jusqu’au 10 avril, précise l’ONDA.

« Sont également concernés les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays », ajoute la même source. Ces nouveaux pays s’ajoutent à 26 autres pays déjà concernés par les suspensions de vols.