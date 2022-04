Au lendemain du rappel par Volodymyr Zelensky de son ambassadrice à Rabat, le ministre ukrainien des Affaires étrangères s’est entretenu avec Nasser Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a eu un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, a annoncé ce dernier, ce vendredi 1er avril, dans un tweet.

« L’Ukraine et le Maroc entretiennent des relations bilatérales amicales et nous espérons les renforcer davantage dans tous les domaines, y compris la sécurité alimentaire, la relance du commerce et la coopération au sein des organisations internationales », a écrit le ministre des Affaires étrangères ukrainien.

Spoke with Moroccan MFA Nasser Bourita. Ukraine and Morocco enjoy friendly bilateral relations and we look forward to further strengthening them in all spheres, including food security, boosting trade, and cooperation within international organizations. @Marocdiplo_EN 🇲🇦🇺🇦 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2022

Cet entretien intervient au lendemain du rappel, par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de l’ambassadrice Vasylieva Oksana Yuriivna, en même temps que celui de la Géorgie.

Selon lui, les deux ambassadeurs « perdent du temps sur le front diplomatique dans les pays où ils servent actuellement au milieu de l’agression russe ».

Lire aussi: Vidéo. Zelensky rappelle Vasylieva Oksana, l’ambassadrice d’Ukraine au Maroc

« Avec tout le respect que je vous dois – il n’y aura pas d’armes, pas de sanctions, pas d’obstacles pour les affaires russes – s’il vous plaît, cherchez un autre boulot », a-t-il déclaré dans un discours diffusé dans la soirée de mercredi à jeudi 31 mars.

« J’attends chaque jour les mêmes résultats des attachés militaires. Le front diplomatique est l’un des principaux fronts. Et tout le monde doit travailler aussi efficacement que possible pour gagner et aider l’armée ukrainienne. Tout comme chacun de nos défenseurs sur le champ de bataille. Il en va de même pour tout le monde sur le front diplomatique », a ajouté le président ukrainien.

Pour l’instant, la diplomatie marocaine n’a pas encore commenté officiellement le rappel de l’ambassadrice ukrainienne.