Dans un post Instagram, Moulay Hicham a présenté ses meilleurs voeux à son cousin, le roi Mohammed VI.

« A l’occasion du Nouvel An 2022, j’adresse mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à ma mère la Princesse Lamia El Solh, à tous les membres de ma famille, et à tous mes frères et sœurs marocains à travers le monde », a écrit le prince Moulay Hicham dans un post partagé ce samedi 1er janvier sur son compte Instagram.

« J’espère que 2022 (….) nous permettra de surmonter définitivement la pandémie du coronavirus et qu’elle apportera une reprise économique et sociale revitalisante et une guérison globale des cicatrices passées et présentes de notre nation », poursuit-il.

Et d’ajouter : « Je joins mes félicitations à une photo de moi avec le Roi Mohammed VI lors d’un événement familial au Palais royal de Rabat, prise fin 1998. Que Dieu vous protège et vous accorde une santé et un bien-être en abondance ».