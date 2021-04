Dans une interview donnée à un média chinois, Ilyas El Omari est apparu métamorphosé. Il semblerait que l’ancien secrétaire général du parti du Tracteur ait fait des implants capillaires.

Dans une interview pour la chaîne New China TV, Ilyas El Omar est apparu métamorphosé, rajeuni, des cheveux et une barbe en plus que d’habitude. Il semblerait que l’ancien président du conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ait eu recours à des implants capillaires. La transformation a vite fait d’animer les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux.

Lors de cet entretien, El Omari s’est fendu d’un éloge envers l’Empire du Milieu et en particulier son parti communiste. « Je visite la Chine au moins une fois par an, depuis 2006. Et à chaque fois je note un développement notable sur tous les plans: agriculture industrie, commerce, urbanisme, culture et politique. Un développement sous la supervision du leadership politique du parti communiste », a déclaré l’homme politique résidant en Espagne.

« Si la Chine s’est engagée à mettre fin à l’extrême pauvreté, cela veut dire que les leaders du parti communiste ont réussi à traduire leur engagement envers le peuple chinois et envers le monde », a-t-il ajouté, soulignant la gestion « intelligente et réussie » du pays au sujet de la pandémie du covid-19. « A date d’aujourd’hui, il n’y a aucun modèle de gestion de crise autre que le modèle chinois », a-t-il exprimé.

En 2019, la transformation capillaire de Mohamed Ouzzine, ex-ministre de la Jeunesse et des sports, avait également été sujette aux commentaires.