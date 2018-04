Un nouveau guide à l’usage des candidats au baccalauréat

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié un guide destiné aux candidats qui passeront les examens du baccalauréat cette année.

Ce guide, qui sera remis aux intéressés via leur émail électronique sur la plateforme taalim.ma, vise à aider les candidats et encadrer leurs efforts de préparation à cet examen. Le document comprend tous les aspects organisationnels et réglementaires ainsi que toutes les nouveautés de la session 2018.

Le guide permet aux bacheliers de s’exercer en traitant les épreuves des sessions précédentes et les performances exemplaires réalisées durant les cinq dernières années. Le guide offre également des conseils relatifs à l’orientation

Pour consulter le guide, le ministère demande aux candidats d’accéder à leur email électronique sur le site https://moutamadris.men.gov.ma.