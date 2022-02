« Zemmour est la France du dé’z’amour, nous sommes la France de l’amour », assurent plusieurs personnalités franco-marocaines dans un plaidoyer contre le candidat à l’élection présidentielle française, diffusé lundi.

« Il est rare que l’on parle d’amour lors d’une campagne électorale, qui plus est présidentielle. Pourtant, tel est le choix que nous avons fait, face au danger du grand renoncement, le renoncement de toutes ces valeurs qui font la France », estiment les premiers signataires du texte.

« Au-delà de la résonance de notre intitulé, c’est bel et bien la vision d’une France chaleureuse, ouverte, bienveillante que nous voulons opposer à celle étriquée, tronquée, rabougrie et haineuse que veut imposer Éric Zemmour », poursuivent-ils. Pour eux, le candidat à la présidentielle française « se prétend défenseur d’une belle France », alors qu’en réalité, « il en est le peintre du plus laid des visages : celui de la haine ».

« Nous sommes membres du peuple de France : tout comme ceux qui en sont partie prenante depuis des générations, ceux qui en sont plus nouvellement membres ou encore ceux qui y vivent tout en étant étrangers…c’est cette France qui additionne, qui rayonne, qui multiplie que nous aimons, que nous défendons et à laquelle nous appartenons », ajoutent les auteurs du texte.

Eric Zemmour veut, selon eux, « priver » la France « de toute une composante qui fait rayonner sa culture, sa gastronomie, son sport et ses arts à travers le monde ».

Dans leur plaidoyer, ces Franco-Marocains disent soutenir les personnalités de la communauté juive de France qui « se sont élevés contre la société fracturée et violente prônée par Zemmour ». « Nous sommes à leurs côtés afin que tous ensemble, nous puissions continuer à vivre en harmonie », soulignent-ils encore.

Et de conclure: « Que nous vivions en France, que nous soyons rentrés au Maroc pour un autre projet de vie, que nous soyons les résidents d’un autre coin du monde, nous avons toujours de la terre de France accrochée à la semelle de nos souliers…les extrêmes-droites, les racistes, les fossoyeurs de la fraternité ont aujourd’hui un visage celui du dé’z’amour, quand nous, nous sommes, nous voulons être et nous serons les artisans de l’amour de l’autre ».

Parmi les signataires du plaidoyer, il y a le DG Grand public à L’Oréal Yassine Bakkari, l’écrivaine et journaliste Bahaa Trabelsi, le designer Hicham Lahlou, le boxeur Kamel Chouaref, l’acteur associatif et culturel Ahmed Ghayet.