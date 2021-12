Un an après la signature de l’accord tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, les chefs de la diplomatie des trois pays ont participé à une visioconférence ce mercredi après-midi.

Nasser Bourita a pris part en début d’après-midi à la commémoration du 1er anniversaire de la signature de l’accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël, aux côtés du secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, indique le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères.

« Nous ne célébrons pas un simple événement diplomatique. Nous célébrons un passé, un présent et un futur partagés. Avec les États-Unis, nous parlons d’une relation aussi ancienne que les États-Unis eux-mêmes. Avec la communauté juive, nous parlons d’une composante de l’identité marocaine séculaire », a souligné le chef de la diplomatie marocaine.

Nasser Bourita a aussi affirmé qu’avec la « reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara » et la « réactivation des relations avec l’État d’Israël », la déclaration trilatérale conjointe « porte un très haut message de paix ». « Nous apprécions hautement la sage décision des États-Unis de reconnaître l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution politique réaliste et viable sous les auspices de l’ONU au différend régional de longue date ».

« Nous félicitons Israël et le Maroc à l’occasion du premier anniversaire de la normalisation des relations. Il s’agit d’une réalisation qui a approfondi les liens, les partenariats et les moyens de poursuivre des objectifs communs », a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, dans une vidéo diffusée pendant la visioconférence. « C’est également une étape positive pour la région alors que nous visons à élargir le cercle de la paix », a-t-il ajouté.

We congratulate Israel and Morocco on the first anniversary of normalization of relations. This is an achievement that has deepened ties, partnerships, and avenues to pursue shared goals. It is also a positive step for the region as we aim to widen the circle of peace. pic.twitter.com/CTONQenDBP

