L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a reçu, jeudi au siège de la représentation du Royaume à New York, la ministre de l’Emploi de la République du Malawi, Vera Kamtukule, accompagnée d’une délégation de hauts responsables.

Mme Kamtukule a sollicité une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc en sa qualité de co-président du Groupe d’amis du travail décent aux Nations Unies, avec l’objectif de discuter l’ambition de la République du Malawi de devenir un pays pilote de l’Accélérateur mondial pour l’emploi et la protection sociale et des transitions justes lancé par le Secrétaire général des Nations Unies en septembre 2021, conjointement avec le Bureau international du Travail (BIT).

Ambassador #Omar_Hilale received this morning Hon. Vera Kamtukule, MP, Minister of Labour of the Republic of #Malawi, in his capacity as Co-chair of the Group of Friend of Decent Work at the United Nations. pic.twitter.com/fR3XefBgEh

